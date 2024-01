Spaccia cocaina in garage, 20enne denunciato

Un 20enne è stato denunciato a Rosignano Marittimo per spaccio. I carabinieri lo hanno visto stazionare in modo insolito vicino a un garage, dove poi è arrivata un'auto: il giovane e l'autista si sono scambiati qualcosa dopo una conversazione, incuriosendo i militari. Questi ultimi hanno bloccato uno dei due, un 24enne poi segnalato come assuntore. Aveva con sé un grammo di cocaina appena acquistata. I carabinieri hanno quindi ispezionato il garage del 20enne e trovato altri otto grammi. Nella perquisizione sono stati trovati anche 50 grammi di hashish e 975 euro in contanti. La droga è stata sequestrata, il 20enne denunciato.