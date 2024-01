Ecopop, Arci e Cesvot lanciano la guida di pratiche rispettose dell'ambiente

La sostenibilità “popolare”, a portata di clik. Ma presto anche tutta da sfogliare. In una parola: EcoPop, una pratica guida che riassume, suggerisce e indica buone pratiche quotidiane e alla portata di tutti per rendere la vita di ognuno più sostenibile e rispettosa dell'ambiente, evitando sprechi e cattive abitudini. Ecopop è infatti un piccolo vademecum che rappresenta il prodotto ultimo di “Giovani.com-comunità ecosostenibili”, progetto di Arci Valdarno Inferiore APS in collaborazione con Arci Empolese Valdelsa APS a partire dal bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire - 2023" a valere sul progetto "Generazione Giovanisì" promosso da Cesvot e finanziato dalla Regione Toscana.

Progetto oggi editoriale, ma che parte da un percorso che nei mesi scorsi si è snodato attraverso tre tappe al circolo Arci “Giuseppe Monti” di Stibbio (San Miniato), al circolo di Petroio (Vinci) e a quello di Torre Giulia (Montopoli Val d'Arno). Tre iniziative di brain-storming, riflessione ma anche laboratori che sono stati utilissimi per riflettere su differenti aspetti del tema della sostenibilità: abbiamo ad esempio potuto vagliare le buone pratiche attuabili da tutti a tavola, al fine di evitare al massimo gli sprechi alimentari attingendo alla saggezza popolare e al tempo stesso non rinunciare alla gola.

Esperienza che non si è fermata qui, ma anzi è stata rilanciata poi a Empoli, dove il focus è stato concentrato sul tema della sostenibilità del viaggiare e del turismo responsabile. Infine, a Torre Giulia, l'appuntamento ha affrontato il tema attualissimo della sostenibilità delle scelte di tutte e tutti noi nell'ambito della moda. Tutti eventi che si sono avvalsi della presenza di giovani esperti del territorio a guidare i partecipanti.

La conclusione del percorso è stata proprio la realizzazione di questa piccola guida che in questi giorni è stata presentata nella sua versione digitale e già disponibile e scaricabile sul sito di Arci Empolese Valdelsa (www.arciempolesevaldelsa.it/) e sui canali social di Arci Zona Cuoio.

Quaranta pagine che riassumono, suggeriscono e indicano buone pratiche quotidiane e invitano ad approfondire in maniera semplice (pop, appunto!) questi temi. Dalle ricette “riscoperte” per l'uso degli avanzi in cucina alle buone pratiche per il riutilizzo dei vecchi abiti, fino alla selezione delle migliori abitudini per viaggiare, corredate delle più pratiche applicazioni da scaricare quando si è in viaggio. Non mancano nella guida alcuni numeri per valutare l’impatto sull’ambiente e l’entità del problema, poche semplici statistiche e dati attendibili dedicati a chi vuol saperne di più su questi argomenti.

Se da una parte il tema è infatti diffusissimo, dall'altra proprio la difficoltà e la grandezza del problema sembrano scavalcare la possibilità di comprensione e di intervento dei semplici e normali cittadini. Per questi motivi abbiamo sentito la necessità di provare a diffondere in maniera semplice e schematica alcune buone pratiche che ogni giorno possiamo applicare nella nostra vita.

Abbiamo cercato inoltre di individuare per ognuna delle tre tematiche alcune possibilità di approfondimento attraverso link e letture, evidenziando anche eventuali strutture di supporto, come associazioni e realtà presenti sul territorio che si occupano di sviluppare approcci di sostenibilità.

A breve la guida “Ecopop” che per adesso trovate scaricabile on line, andrà in stampa e sarà disponibile e diffusa in forma cartacea presso i circoli Arci del circondario Empolese Valdelsa e della Zona Cuoio.