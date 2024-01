Il cane è troppo grosso, studentessa non riesce a trovare casa a Siena: oltre 70 i "No" dei proprietari

Una studentessa fuori sede di Medicina a Siena, proveniente da Bergamo, sta cercando da mesi una casa adatta per lei e il suo cane, un bovaro del Bernese di circa 100 chili. Nonostante numerosi tentativi sui social media, però, ha ricevuto oltre 70 rifiuti da proprietari di case a causa della presenza del cane.

La ragazza, Francesca Rizzi, vive con il suo cane da sei anni e non vuole separarsene. Nel corso dell'anno accademico precedente, aveva ottenuto un contratto di locazione per una stanza, ma questo non le è stato rinnovato.

Gli affitti collettivi sembrano essere problematici a causa delle dimensioni del cane e della necessità di spazio. La studentessa ha lanciato un appello sui social, sottolineando la tranquillità del suo animale e la disponibilità a discutere con i potenziali locatori. La storia è stata diffusa da vari media locali e sembra che la situazione possa trovare una soluzione positiva a breve.