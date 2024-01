Tetto a fuoco in una casa colonica a Calenzano

Il tetto di un'abitazione di Calenzano (Firenze) è andata a fuoco nella serata di ieri in zona Ponte Nuovo, nella frazione di Casaglia. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco di Barberino, Calenzano, Firenze Ovest e Firenze. Sono stati rimossi dei pannelli solari presenti sul tetto prima di rimuovere laterizi e materiali di coibentazione sotto il tetto. All'una di notte l'incendio era stato estinto, poi sono proseguite le operazioni di bonifica. Non ci sono feriti o danni alla struttura. Sono stati dichiarati non agibili solo alcune stanze al primo piano della casa colonica.