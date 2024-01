Incendio camper a Santa Croce, esplode bombola di gpl: nessun ferito

Un camper è andato a fuoco in via Achille Grandi a Santa Croce sull'Arno, in zona industriale. I vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti alle 23.30. Durante le operazioni di spegnimento delle fiamme è esplosa una bombola di GPL che si trovava all'interno del mezzo. Non ci sono stati feriti per fortuna. Le operazioni sono terminate finché non è stato domato completamente l'incendio e l'area è stata messa in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri.