Incendio di auto e tir carico di laterizi nelle strade di Siena

Due interventi dei vigili del fuoco del comando di Siena tra pomeriggio e sera. In fiamme un'auto lungo la Siena-Bettolle al km 8, senza feriti. A seguire sull'A1 al km 419 in direzione nord invece un autoarticolato carico di laterizi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano e un'autobotte di supporto inviata dalla centrale. Allertato anche il comando di Terni, che ha inviato sul posto personale e mezzi dal distaccamento di Orvieto. Sul posto anche la Polizia Stradale. Non si segnalano persone coinvolte nell'evento. Traffico momentaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso.