Keu, la procura di Firenze chiede il rinvio a giudizio per 30 tra persone e aziende

Si torna a parlare del caso Keu, che ha scosso il mondo delle concerie a Santa Croce sull'Arno, con risvolti anche nel mondo della politica. Per la procura di Firenze, dovranno andare a giudizio in 30 tra persone fisiche e aziende coinvolte nell'inchiesta sui fanghi tossici prodotti nel processo di depurazione degli scarti delle concerie. La richiesta della procura andrà di fronte al gup Gianluca Mancuso in udienza il prossimo 12 aprile. Tra gli imputati figurano politici con ruoli amministrativi, dipendenti pubblici, imprenditori ritenuti collegati alla 'ndrangheta del clan Gallace di Guardavalle (Catanzaro) oltre a 6 azienda. Tra le accuse dell'inchiesta, a vario titolo, ci sono quelle di associazione per delinquere finalizzata alle attività organizzate di traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, corruzione in materia elettorale e di indebita erogazione di fondi pubblici danni della pubblica amministrazione, falso e impedimento del controllo da parte degli organi amministrativi e giudiziari.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO