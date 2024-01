Liti e violenza nel locale, il questore lo chiude

Sospesa la licenza per sette giorni a un locale di Prato per motivi di ordine pubblico: la decisione arriva dal questore Pasquale Antonio De Lorenzo. Il locale è stato più volte oggetto di esposti da parte dei residenti della zona che lamentavano il comportamento dei frequentatori, atti di vandalismo, degrado e microcriminalità. Molti gli interventi delle forze dell'ordine, anche su richiesta del titolare, per gravi episodi, tra questi una violenta lite tra due persone, di cui uno armato di machete.