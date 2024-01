Il MEI premia il Cage di Livorno tra i Top Club 2023

Ecco la top 2023 del Mei, Meeting delle etichette indipendenti, tra musica, videoclip, libri musicali e locali di musica live. Proprio in quest'ultima categoria la Toscana primeggia con il The Cage di Livorno, in classifica presenti anche il Capanno Blackout di Prato e il Glue di Firenze. Alfiere della Toscana tra gli autori è anche Lucio Corsi, originario di Grosseto e presente nelle classifiche Top Album e Top Tour (dove primeggia)

INDIE MUSIC LIKE

1. MORGAN & PANELLA – Sì, certo l’amore (Incipit Records)

2. GAZZELLE – Flavio (Maciste Dischi)

3. CALCUTTA – 2minuti (Bomba Dischi)

4. CALIBRO 35 – Extraordinaire (Virgin Music)

5. MINISTRI – Da Questo Momento In Poi (Woodworm Label)

6. EXTRALISCIO – La maschera ride (Betty Wrong)

7. BUD SPENCER BLUES EXPLOSION – Insynthesi (La Tempesta Dischi)

8. LO STATO SOCIALE feat. MOBRICI – Per farti ridere di me (Garrincha)

9. MADAME – Il bene nel male (Sugar)

10. FULMINACCI – Ragù (Maciste Dischi)

11. COEZ, FRAH QUINTALE – Che colpa ne ho (Carosello/Warner)

12. LIBERATO – O core nun tene padrone (Autoprodotto)

13. CARL BRAVE – Remember ( S.p.q.r. Music)

14. THE ANDRE – Alla Fine (Freak&Chic)

15. MOTTA feat. WILLIE PEYOTE – Titoli di coda (Sugar)

16. APPINO – E’ solo una bomba (Woodwoorm)

17. DIODATO – Così speciale (Carosello)

18. SHIVA feat. SFERA EBBASTA – Alleluia (Milano Ovest)

19. NOBRAINO – Acufeni (Baobab Music)

20. STATUTO – Siamo ospiti (Incipit)

TOP ALBUM

1. DANIELA PES – Spira (Tanca Records)

2. LUCIO CORSI – La gente che sogna (Sugar)

3. IOSONOUNCANE – Qui noi cadiamo verso il fondo gelido (Concerti 2021 – 2022) (Numero 1)

4. BUD SPENCER BLUES EXPLOSION – Next Big Niente (La Tempesta dischi)

5. BACHI DA PIETRA – Accetta e Continua (Garrincha dischi)

6. CALCUTTA Relax (Bomba Dischi)

7. EMIDIO CLEMENTI/CORRADO NUCCINI – Motel Chronicles (42 records)

8. NON VOGLIO CHE CLARA – Mackaye (Dischi Sotterranei)

9. GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO – Pericolo Giallo (La Tempesta dischi)

10. ENRICO GABRIELLI – Le canzoncine (42 Records)

11. PEPPE VOLTARELLI La grande corsa verso Lupionòpolis (Todomodo)

12. MOTTA – La musica è finita (Sugar)

13. GAZZELLE – Dentro (Maciste Dischi)

14. FULMINACCI – Infinito +1 (Maciste Dischi)

15. COEZ & FRAH QUINTALE – Lovebars (Carosello/Warner Music)

16. UN SENTITO OMAGGIO A RODOLFO SANTANDREA (Snowdonia)

17. PAOLO SAPORITI – La mia falsa identità (OrangeHomeRecords)

18. MILENA MINGOTTI – Leggimi la schiena (Playtune)

19. MASSIMILIANO LAROCCA – Dáimōn (La Chute/Santeria)

20. PORFIRIO RUBIROSA – Il furore composto (Isola Tobia label)

TOP LABEL

1. NICOTINA DISCHI

2. DISCHI BERVISTI

3. NOS RECORDS

4. WOODWORM

5. BOMBA DISCHI

6. MACISTE DISCHI

7. LA TEMPESTA DISCHI

8. GARRINCHA DISCHI

9. 42 RECORDS

10. MILANO OVEST

TOP PERFORMANCE LIVE

1. SAVANA FUNK

2. NOBRAINO

3. BUD SPENCER BLUES EXPLOSION

4. PAOLO BENVEGNU’

5. GIOVANNI TRUPPI

6. PUNKREAS

7. VENERUS

8. THE ANDRE’

9. GIANCANE

10. ALBOROSIE

TOP TOUR

1. LUCIO CORSI

2. THE ZEN CIRCUS

3. MARLENE KUNTZ

4. CALIBRO 35

5. VERDENA

6. LO STATO SOCIALE

7. MOTTA

8. MOBRICI

9. BAUSTELLE

10. CARL BRAVE

TOP FESTIVAL

1. MIAMI Milano

2. VAI LISCIO/SANTA BALERA Emilia – Romagna

3. PORTO RUBINO Ionio

4. BOTANIQUE Bologna

5. ABBABULA FESTIVAL Sassari/Alghero

6. INDIEROCKET FESTIVAL Pescara

7. LOCUS Bari/Trani

8. MEN/GO MUSIC FEST Arezzo

9. INDIEGENO FEST Golfo di Patti

10. YPSIGROCK Castelbuono (PA)

TOP CONTEST

1. VOCI PER LA LIBERTÀ – Una canzone per Amnesty (RO)

2. ONDA ROSA INDIPENDENTE Bologna

3. PREMIO CANZONE D’AUTORE EMERGENTE – Quiliano (SV)

4. MEETING MUSIC CONTEST Rimini

5. ROCK TARGATO ITALIA – Milano

6. PREMIO BIANCA DAPONTE – Aversa (CE)

7. PREMIO LAUZI – Anacapri (Na)

8. PREMIO BINDI – S. Margherita Ligure (GE)

9. PREMIO BERTOLI – Modena

10. PREMIO CIAMPI – Livorno

TOP CLUB

1. THE CAGE Livorno

2. ARCI BELLEZZA Milano

3. L’ASINO CHE VOLA Roma

4. LOCOMOTIV CLUB Bologna

5. Circolo MATTATOIO CULTURE CLUB Carpi (MO)

6. TAMBOURINE CLUB Seregno (MB)

7. MARLA Perugia

8. OFF TOPIC Torino

9. ASTRO CLUB Fontanafredda (PN)

10. DRUSO Ranica (BG)

11. CAPANNO BLACK OUT Prato

12. GLUE Firenze

13. FABBRICA102 Palermo

14. GARBAGE LIVE CLUB Pratola Peligna (AQ)

15. MAT LABORATORIO URBANO Terlizzi (BA)

16. MERCATO NUOVO Taranto

17. ARCI DALLO’ Castiglione delle Stiviere (MN)

18. BLACKSTAR Ferrara

19. LA TENDA Modena

20. PICCADILLY Faenza (RA)

“La Superclassifica del MEI del 2023 - dichiara il patron Giordano Sangiorgi - permette di fare conoscere al grande pubblico tutta quella straordinaria musica italiana di grandissima qualità che non riesce a salire mai al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, se non con accordi con le major, discriminando di fatto la filiera creativa nazionale di almeno un migliaio di piccole realta musicali del paese, che hanno l’unica colpa di essere aziende totalmente indipendenti e nazionali al 100%".

"Gli artisti in testa e presenti in queste classifiche - continua il patron - sono tra l'altro solo una minima parte di quella ricca proposta musicale che gira in migliaia di radio e tv locali, web radio e tv, siti, live club e festival indipendenti ed emergenti che meriterebbero un maggiore spazio nella Rai del servizio pubblico”

“Migliaia di operatori del settore - conclude Sangiorgi - chiedono attraverso il Coordinamento Stage & Indies che tali classifiche e gli artisti in essa presenti, e non solo, possano trovare spazio e visibilita all’interno di un programna Rai del Day Time, e siano un punto di riferimento per tutte le manifestazioni del servizio pubblico Rai radiotelevisivo dal prossimo anno a tutela e sviluppo delle aziende nazionali della musica”.