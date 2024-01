Minibasket Abc, i gruppi Aquilotti 2013 e 2014 protagonisti dell'Epifania

E’ stata un’Epifania di tornei per il Minibasket Abc, che ha visto protagoniste le due formazioni Aquilotti, 2013 e 2014.

Il gruppo 2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni è stato protagonista del Memorial Vadacca organizzato dal Basket Cecina, dove ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo. Alla manifestazione hanno preso parte anche le formazioni di Leoni Amaranto Livorno, Pallacanestro Palestrina, Bellaria Pontedera, Valdicornia Basket Venturina, US Rosignano, Invictus Livorno e Basket Valtarese. Nella fase a gironi i gialloblu hanno portato a casa tre vittorie, ai danni di Rosignano, Pontedera e Livorno, ed una sconfitta, arrivata al fotofinish per mano di Palestrina. Un ruolino di marcia che è valso la finalina per il 3/4 posto, in cui la truppa castellana ha avuto la meglio proprio sui padroni di casa del Basket Cecina salendo così sul terzo gradino del podio.

Il gruppo 2014 di Matteo Bruni e Federico Lombardi, invece, ha preso parte alla Befana Cup promossa dalla Baloncesto Firenze, dove ha chiuso al quarto posto al termine della finalina persa ai punti contro l’Union Basket Prato. Oltre ai gialloblu, i lanieri e i padroni di casa, presenti le squadre di Olimpia Legnaia, Laurenziana, Us Livorno, Fides Montevarchi, Virtus Free Time Roma, Don Bosco Livorno, Prato Dragons, Cus Firenze e Tobia Basket. Percorso netto quello gialloblu nel girone di qualificazione, dove sono arrivate due ottime vittorie contro Baloncesto e Roma. Nei quarti di finale una prestazione coriacea è valsa il successo ai danni dell’Us Livorno, cui è seguita in semifiale la sconfitta al “golden basket” per mano dei Dragons Prato. I gialloblu sono così approdati alla finale per il 3/4 posto, che li ha visti cadere ai punti di fronte all’Union Prato dopo essersi aggiudicati tre tempini a testa.

Un ringraziamento speciale a Basket Cecina e Baloncesto Firenze per l’invito e l’ospitalità di questi tre giorni, e un grandissimo applauso a tutti i nostri cestisti e allo staff tecnico per aver portato in alto i colori gialloblu.