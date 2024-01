Monossido di carbonio in parrocchia, in via di dimissione gli ultimi quattro bambini

Quattro bambini rimasti in camera iperbarica a seguito di un'intossicazione da monossido di carbonio durante una recita nella parrocchia di Pergo, nel comune di Cortona, sono in via di dimissione. Complessivamente, 27 persone sono state coinvolte nell'incidente avvenuto il giorno dell'Epifania. Il vescovo di Arezzo, Andrea Migliavacca, esprime solidarietà e pensieri affettuosi per i bambini e riconosce l'impegno di coloro che si sono prodigati per soccorrere le vittime. Migliavacca sottolinea il profondo dispiacere per l'accaduto e chiede chiarezza sulle cause dell'incidente, nonostante lavori di ripristino eseguiti in seguito a episodi simili nel passato. La chiesa di Pergo è stata temporaneamente chiusa per consentire accertamenti sull'impianto di riscaldamento coinvolto, posto sotto sequestro. Le indagini dei carabinieri proseguono per stabilire le cause della fuoriuscita di monossido di carbonio.