Picchia la madre per avere soldi, finisce in carcere 38enne del Mugello

Per l'Epifania, lo scorso 6 gennaio, i carabinieri di Scarperia hanno arrestato un uomo 38enne di Scarperia e San Piero responsabile di continui maltrattamenti ai danni dei propri genitori. Questi già in passato si erano rivolti ai carabinieri per denunciare i comportamenti violenti e le continue richieste di denaro da parte del figlio.

L’uomo si è scagliato ancora una volta contro la madre, afferrandola al collo e sferrandole dei colpi con la mano in varie parti del corpo procurandole lesioni lievi. I carabinieri di Scarperia dunque hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato contestando all’uomo i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali. L’uomo è stato portato nel carcere di Sollicciano in attesa del provvedimento di convalida da parte del Giudice.