Abc Castelfiorentino, i risultati del weekend del vivaio gialloblu

Tutti i risultati delle squadre giovanili gialloblu scese in campo nel weekend.

Under 19 Gold

Rientro dalla sosta tutto in salita per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che nello scontro diretto sul parquet della Mens Sana Basketball cadono per 64-58. Gara in perfetto equilibrio per tre quarti, poi indirizzata dai padroni di casa nella frazione finale. Botta e risposta in avvio, con le squadre che viaggiano a braccetto chiudendo il primo quarto in perfetta parità (18-18). Nessuno scossone nella seconda frazione, quando si procede sul punto a punto andando al riposo lungo sul 36-35. Al rientro dagli spogliatoi la situazione non si sblocca, con i gialloblu che prendono un possesso pieno di vantaggio al 30′ (44-47), salvo poi crollare nel quarto finale, quando Siena cambia passo e piazza il break che chiude i giochi.

Prossimo impegno lunedì 15 gennaio alle 19 al PalaBetti contro il Pino Firenze.

MENS SANA BASKETBALL – ABC CASTELFIORENTINO 64-58

Tabellino: Pucci 2, Bartolini 8, Rosi 9, Merlini 9, Viviani 9, Lilli 12, Calvisi 7, Damiani 2, Marchetti, Fabrizzi, Vefa ne, Bernardoni ne. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 18-18, 18-17, 8-12, 20-11

Under 17 Eccellenza

Inizia con il piede sbagliato l’avventura dei ragazzi di Alessandro Gemmi nella seconda fase valida per la Coppa Toscana. Al PalaBetti ad avere la meglio è il Cus Firenze, che passa in volata per 79-82. Ne emerge una gara fatta di continui capovolgimenti di fronte, con le squadre che si alternano a piazzare break importanti. A partire con il piede sull’acceleratore sono i fiorentini che, approfittando della lasciva difesa castellana, infilano ben 27 punti nel solo primo quarto toccando il +7 al 10′ (20-27). Nella seconda frazione la situazione si ribalta completamente: i gialloblu stringono le maglie difensive dando vita ad un parziale di 19-5 che vale il 39-32 a metà gara. Nella ripresa nuovo sorpasso degli ospiti, che ritrovano concretezza in fase offensiva e provano a scappare: 55-59 alla terza sirena. L’ultimo quarto, l’unico di fatto giocato sul punto a punto, scorre via sul botta e risposta, ma gli episodi finali premiano il Cus.

Questa sera di nuovo in campo alle 20.40 sul parquet del Basketball Club Lucca.

ABC CASTELFIORENTINO – CUS FIRENZE 79-82

Tabellino: Ticciati 20, Baldi, Zecchi 24, Carzoli 4, Ciulli 5, Iacopini 11, Bufalini 2, Niccolini, Leti 2, Vallerani 1, Filomeno, Borghesi 10. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 20-27, 19-5, 16-27, 24-23

Under 17 Silver

Riprende nel modo migliore la corsa dei ragazzi di Claudio Calvani che al PalaBetti fanno la voce grossa sul Valdelsa Basket chiudendo la pratica sul 64-37. Dopo due primi quarti in sostanziale controllo, i gialloblu allungano al rientro dall’intervallo, per poi mettere l’ipoteca nella frazione finale. Buono l’approccio castellano, che indirizza subito la sfida chiudendo il primo quarto sul +7 (14-7), vantaggio che i gialloblu difendono anche nel secondo periodo andando negli spogliatoi con la testa ancora avanti (31-25). Il rientro in campo dal riposo lungo segna il giro di boa, con i padroni di casa che girano l’inerzia grazie alla solidità difensiva, tanto che gli ospiti mettono a segno soltanto tre punti nell’intera frazione: 45-28 al 30′. Una forbice che nell’ultimo quarto diventa una voragine, preludio alla festa gialloblu.

Prossimo impegno sabato 13 gennaio alle 18 al PalaBetti contro il Biancorosso Empoli.

ABC CASTELFIORENTINO – VALDELSA BASKET 64-37

Tabellino: Bini 18, Kamberaj 12, Macalindong 6, Garbetti 4, Fiorentini 4, Crisafi 6, Jelassi 2, Barlabà 2, Ricci 6, De Simone 4, Beshaj. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 14-7, 17-18, 14-3, 19-9

Under 14 Elite

Inizia con una splendida vittoria casalinga il 2024 dei ragazzi di Giovanni Corbinelli che, grazie ad una solida prestazione, portano a casa il match contro l’Invictus Livorno. 73-69 il finale al PalaBetti di una sfida rimasta in equilibrio per due quarti e poi scivolata via tra break e contro break nella seconda parte. Concentrazione e concretezza fin dalle battute iniziali per i gialloblu, che si portano sul 21-17 dopo i primi dieci minuti. Nella seconda frazione, però, gli ospiti ricuciono e mettono la testa avanti andando all’intervallo sul 35-37. L’allungo labronico si concretizza poi nella ripresa, quando Livorno prova a scappare ed indirizzare la sfida: 46-62 alla terza sirena. Ma proprio nel momento più difficile, la reazione d’orgoglio castellana è da manuale. Nell’ultimo quarto i gialloblu stringono le maglie in difesa e piazzano un parziale di 27-7 che ribalta completamente i giochi e mette l’ipoteca.

Prossimo impegno sabato 13 gennaio alle 16 sul parquet dell’Etrusca San Miniato.

ABC CASTELFIORENTINO – INVICTUS LIVORNO 73-69

Tabellino: Pagliai 27, Barnini 7, Di Carlo 8, Pirrone 6, Giovannoni 2, Bufalini 15, Bertelli 2, Arnoldi 1, Di Vilio 5, Bianchi ne, Pannocchi, Capuana ne. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 21-17, 14-20, 11-25, 27-7