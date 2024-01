Apre a Colle Val d'Elsa lo sportello di ascolto dell'Arcigay

Anche a Colle di Val d'Elsa presso la sede del Centro Pari Opportunità in Piazza Unità dei Popoli n°1, apre lo sportello di ascolto e di prima accoglienza per persone LGBTQIA+* del Centro “Spazio Sicuro”. Nato da un progetto di Arcigay Siena - Movimento Pansessuale e realizzato con il sostegno di UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - A Difesa delle Differenze) e la collaborazione della Provincia di Siena e di 5 Comuni aderenti alla Rete RE.A.DY (Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Castelnuovo Berardenga, Murlo e Pienza), il Centro ha la sua sede centrale presso Arcigay Siena alla Corte dei Miracoli ma per servire una utenza più ampia ha attivato altri 5 sportelli satellite presso i comuni di Murlo, Castelnuovo Berardenga, Pienza, Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia. Quello di Colle sarà il sesto punto di ascolto e sarà aperto il 2° e 4° martedì del mese dalle 10.00 alle 12.00.

"Il Comune è orgoglioso di offrire alla cittadinanza un luogo dove è possibile sentirsi a casa, compresi e supportati. L’inclusione di tutte le persone e il contrasto all’omobitransfobia sono obiettivi che questa amministrazione ha sempre inteso perseguire. Dopo l’adesione alla rete Ready questo è un ulteriore passo per garantire supporto alle persone LGBTQIA+* ma anche alle loro famiglie, supportarle nella gestione di un coming out. Insieme possiamo prevenire e contrastare la discriminazione, diffondendo la cultra del rispett di tutte le diversità" ha dichiarato il sindaco Alessandro Donati.

"Siamo felici di poter offrire anche alla comunità della Valdelsa uno spazio sicuro dove trovare informazioni e supporto. Quest’anno abbiamo potenziato e migliorato il servizio e previsto percorsi di formazione sull’accoglienza delle persone LGBTQIA+* perché vogliamo fornire a chi opera sui territori nelle forze dell’ordine, a scuola e negli uffici pubblici strumenti di conoscenza del mondo LGBTQIA+* per evitare che si verifichino episodi di discriminazione. Inoltre, vogliamo che gli utenti dei nostri sportelli si sentano realmente integrati e parte della comunità, per questo abbiamo pensato di organizzare un ciclo di eventi di socializzazione" ha dichiarato Matteo Bordi Coordinatore del Centro.

Presso il Centro sono già attivi gli sportelli tematici: psicologico, trans*, salute, legale/migranti/lavoro e Sos Genitori, pensati per soddisfare anche le richieste più specifiche. Ad ogni sportello saranno presenti operatori e operatrici formati dal Gruppo Nazionale Formazione di Arcigay e coordinati da Matteo Bordi che faranno riferimento alla rete dei seguenti professionisti: Paola Petriglieri (psicologa), Francesca Mazzoli (psicologa), Barbara Rossetti (medica), Marco Pastore (avvocato), Laura Ortensi (avvocata), Eduardo Santillan (mediatore culturale) e Angelina Gerardi (counselor). All’attività ordinaria del Centro e degli sportelli satelliti, quest’anno si è aggiunto un nuovo servizio di effettuazione di test rapidi, anonimi e gratuiti sulle IST in collaborazione con il personale sanitario del Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico Le Scotte di Siena. Il Centro dispone di una linea telefonica attiva negli orari di chiusura del Centro per gestire eventuali emergenze: 3473395484. È possibile prenotare un appuntamento scrivendo a spaziosicuro@movimentopansessuale.it.