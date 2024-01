Carbonizzato ad Agliana, l'autopsia chiarirà le motivazioni della morte

Indagini sulla morte del 57enne di Prato ritrovato morto semi carbonizzato di fronte alla sua casa alla Ferruccia di Agliana, per capire se è un suicidio o un omicidio. Il cadvere è stato trovato all'alba ieri mattina dai vicini di casa, che hanno visto le fiamme e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e i carabinieri. Il fatto è avvenuto in aperta campagna, tra i vivai e il torrente Brana. Le indagini sono dirette dal sostituto procuratore Leonardo De Gaudio, con accertamenti effettuati dalla scientifica dei carabinieri e dal nucleo investigativo del comando pistoiese dell'Arma. L'autopsia sarà eseguita all'ospedale Sna Jacopo di Pistoia. L'autopsia dovrà chiarire la ferita riportata sulla testa e il tipo di ustioni riportate, in particolare concentrate sul lato sinistro del corpo.