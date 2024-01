I vigili del fuoco di Firenze Ovest e di Barberino del Mugello sono intervenuti alle ore 15:10 a Calenzano in Via Zanella per l’incendio di due furgoni situati nelle immediate vicinanze dell’edificio industriale. Sul posto due squadre e un’autobotte che hanno estinto l’incendio prima che questo potesse propagarsi all’interno dell’edificio.