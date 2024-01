Installato semaforo in piazza del Porto ad Altopascio

Altopascio al servizio della sicurezza e dell’accessibilità,: installato e già pienamente funzionante il nuovo impianto semaforico di piazza Del Porto, uno dei punti più sensibili, trafficati e delicati del territorio comunale. L’intervento, dal valore di 19 mila euro, mira a rendere la zona più sicura, accessibile e fluida dal punto di vista del traffico: sia per i pedoni che per gli automobilisti.

Il nuovo impianto presenta lanterne semaforiche di ultima generazione, tutte a LED, e offre un servizio di chiamata (al tocco) per i pedoni, accompagnato da un segnale acustico dedicato ai non vedenti. Questa soluzione consente ai cittadini di attraversare in sicurezza quando il semaforo pedonale si illumina di verde, riducendo al minimo i rischi in una zona solitamente ad alta densità di traffico.

Inoltre, il sistema a chiamata fa sì che il semaforo non diventi verde se nessun pedone richiede il passaggio, con la conseguenza di avere un traffico più fluido e scorrevole, il tutto in sicurezza e con i tempi previsti dal Codice della Strada.

L’esigenza del nuovo impianto semaforico, voluto dall’amministrazione, era stata fatta presente anche alla garante comunale della disabilità, in modo da fornire alla cittadina un ulteriore servizio accessibile e inclusivo.