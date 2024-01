Letture del Decameron, si riparte nel 2024

Primo appuntamento dell’anno con la rassegna di letture del Decameron a cura della compagnia teatrale “L’Oranona Teatro”: venerdì 12 gennaio, alle 21.30, in Casa Boccaccio con il racconto di “Tancredi e Ghismunda”.

Un tema cupo, doloroso e drammatico per la prima novella della quarta giornata che vede come protagonisti Tancredi, principe di Salerno, sua figlia Ghismunda e il valletto Guiscardo. Tra i due giovani, Ghismunda e Guiscardo, nasce un amore che, a causa della crudeltà del principe Tancredi, finisce in tragedia portando entrambi alla morte.

Voce narrante Ilaria Landi, musiche originali composte dal maestro Damiano Santini, direzione artistica di Martina Dani Recchi.

"Si racconta le novelle del Boccaccio" è un progetto dell’Associazione Polis a cura de L'Oranona Teatro, che ha residenza a Certaldo all’interno dell’Associazione Polis, coprodotto dall'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e in collaborazione con il Comune di Certaldo.

L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 0571663580 oppure scrivendo a info@laboratoripolis.it

È possibile ascoltare le novelle anche grazie a due audiolibri, contenenti le letture integrali delle prime due giornate, direttamente sulla pagina del sito internet dell’Ente Boccaccio, inoltre le novelle relative alla prima e alla seconda giornata sono ascoltabili anche su Spotify, quest’ultimo progetto realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.

Fonte: Ente Nazionale Giovanni Boccaccio