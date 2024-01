Lupi, rinviata al 16 gennaio la partita con Tomei Livorno

Sabato 13 e domenica 14 gennaio ripartiranno le gare dei diversi campionati maschili e femminili, primi appuntamenti del 2024 dopo la sosta per le festività natalizie e di fine anno.

La Kemas Lamipel S. Croce, serie B maschile, girone F, dovrà aspettare qualche giorno in più: la partita casalinga contro Ies MV Tomei Livorno è stata rinviata a martedì 16 gennaio, ore 21.00.

Nei giorni 9-13 gennaio, infatti, la società Lupi avrà ben tre elementi assenti perché impegnati con la nazionale Juniores al torneo Wevza di Francoforte.

La prima squadra di serie A2 ha posticipato, secondo regolamento, le partite in programma domenica 7 e domenica 14 (contro Aversa e Prata di Pordenone), la serie B quella di sabato contro la formazione labronica. A scendere in campo con la maglia azzurra saranno Luca Loreti, libero, Pardo Mati, centrale, Giacomo Russo, centrale. Quest’ultimo, in particolare, è titolare fisso e perno della selezione che partecipa al torneo cadetto. I Lupi S. Croce affrontano la serie B con l’obiettivo di valorizzare i tanti giovani presenti nel roster della prima squadra e dell’Under 19. Coach Pagliai, che è anche il secondo di Michele Bulleri in A2, da tre anni guida la formazione biancorossa nel competitivo torneo, pieno di realtà ambiziose e atleti di grande esperienza.

Nella passata stagione la Kemas Lamipel ha portato in fondo un campionato memorabile: terzo posto finale, tante vittorie prestigiose, una straordinaria continuità di rendimento anche per le individualità di rilievo presenti in rosa (Arguelles Sanchez, Compagnoni, Favaro, sono tutti protagonisti, quest’anno, nel campionato di A3). I migliori prospetti “di zona” sono approdati in pianta stabile nella prima squadra santacrocese di A2, dal palleggiatore Giannini allo schiacciatore Brucini fino al libero Gabbriellini. Questi tre elementi continuano a giocare anche in B, assieme ad altri talenti scovati un po’ ovunque sia in Toscana che fuori regione, ma l’alchimia di squadra deve ancora crescere, non è facile smontare e rimontare tutto ogni estate e in questa prima fase del torneo i ragazzi hanno pagato dazio. La classifica racconta di 11esimo posto su 14 formazioni, 13 punti raccolti frutto di 4 vittorie su 11 impegni. La formula spaventa (ben 5 retrocessioni, dalla decima piazza in giù) ma la fiducia nei ragazzi e nel lavoro dello staff tecnico è tanta, considerando che i gruppi giovani tendono a dare il meglio nel girone di ritorno. Prima del ritorno, però, dovrà esaurirsi il calendario dell’andata. I Lupi sono attesi da scontri diretti a dir poco fondamentali: la sfida interna con Livorno, posticipata, appunto, a martedì 16 gennaio, e la trasferta a Prato, del 20 gennaio p.v. Crocevia importanti che i giovani Lupi dovranno affrontare al massimo della condizione e della convinzione.