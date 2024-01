Mostro di Firenze, morto a 93 anni il 'legionario' Giampiero Vigilanti

È morto dopo un periodo di permanenza in una Rsa di Prato Giampiero Vigilanti, il 'legionario' di quella terribile storia ancora senza soluzione che è il Mostro di Firenze. Aveva 94 anni. Era nato a Vicchio e venne chiamato legionario proprio perché si arruolò in Francia nella Legione Straniera, combattendo in Africa e Vietnam. Il suo coinvolgimento nella storia del Mostro di Firenze riguarda le sue numerose dichiarazioni, spesso non corrispondenti al vero. Subì una perquisizione nel 1985 e finì per essere indagato nel 2017, ma la giustizia non è andata oltre a questi provvedimenti. Amante delle armi e in possesso di una Lancia color rosso che attirò le attenzioni delle forze dell'ordine, Vigilanti ha compiuto svariati lavori abitando nel Pratese prima di finire in Rsa per il divieto di avvicinamento alla moglie a causa dei ripetuti maltrattamenti.