Spiga d'Argento Montespertoli, ecco gli artisti vincitori

Il 43° concorso di pittura della Spiga d'Argento, tenutosi domenica scorsa a Montagnana, ha regalato agli appassionati dell'arte un pomeriggio di festa, celebrando l'eccellenza e la creatività nell'ambito della pittura nel territorio. L'evento ha visto la partecipazione di talentuosi artisti provenienti da diversi paesi, i quali hanno presentato opere, catturando l'attenzione della giuria e del pubblico.

Il vincitore assoluto di questa edizione è il pittore Bruno Sabatini, il cui capolavoro "Paesaggio" ha conquistato la giuria per la sua qualità cromatica ed emotiva. L'opera di Sabatini ha saputo trasmettere un messaggio forte attraverso l'uso magistrale dei colori e della tecnica.

Il secondo premio è stato assegnato a Olga Mugnaini per la sua opera intitolata "Sapori e Silenzi". La combinazione di colori vibranti e la capacità di Mugnaini di catturare la luce hanno impressionato la giuria, conferendo a questa creazione un posto d'onore nella collezione di opere esposte.

Il terzo posto è stato meritatamente conquistato da Gabriele Tofani, la cui opera "Dea Demetra" ha affascinato la giuria per la sua originalità e il suo approccio innovativo alla pittura. La capacità di Tofani di combinare elementi classici con una visione contemporanea ha reso la sua opera unica.

Durante la serata è stato assegnato anche il riconoscimento alla carriera “Spiga d’Argento” ai critici d’arte Maurizio Vanni e Federico Napoli, nonché al pittore Alberto Gallingani.

La manifestazione è stata arricchita dalla presenza della seconda esposizione delle opere intitolata "I bambini sono artisti", la quale ha presentato cinquanta affascinanti disegni realizzati dagli allievi del corso di pittura di Montespertoli, sotto la guida dell'artista Rita Pedullà.

Come tradizione, durante l'evento sono state anche premiate le associazioni locali di Montespertoli che si sono distinte per il loro impegno. In questa edizione, l'ASD Montesport è stata onorata per la vittoria nel campionato di serie B2 di volley e per il meritorio raggiungimento della Final Four di Coppa Italia. Un riconoscimento speciale è stato attribuito all'Emporio Solidale di Montespertoli, recentemente inaugurato e gestito dall'impegno della Croce d'Oro, della Caritas parrocchiale e della Misericordia di Montespertoli.

Il Comitato Organizzatore del Concorso di Pittura della Spiga d'Argento esprime la sua gratitudine a tutti gli artisti che hanno partecipato, contribuendo a rendere questo evento un successo. L'alto livello di talento e creatività dimostrato ha confermato ancora una volta l'importanza di sostenere e celebrare le arti visive nella nostra comunità.

Il prossimo anno si prospetta un'altra edizione entusiasmante del concorso di pittura della Spiga d'Argento, continuando a promuovere l'eccellenza artistica e a ispirare la creatività nei cuori e nelle menti degli artisti e degli appassionati d'arte.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa