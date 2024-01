Stalking verso la ex compagna e maltrattamenti alla madre, arrestato 37enne

Nella serata di ieri i carabinieri di Iolo di Prato ha arrestato un 37enne per aver violato il divieto di avvicinamento alla casa familiare impostogli dal Tribunale di Prato, dopo prolungati maltrattamenti fatti di soprusi, minacce e percosse che la madre era stata costretta a subire per alcuni anni.

I fatti erano iniziati nel 2019 e si erano poi inaspriti con comportamenti sempre più violenti che avevano portato la donna a denunciare la vicenda nel dicembre 2022 proprio ai carabinieri di Iolo. L'uomo, già gravato da diversi precedenti penali ed i riscontri oggettivi acquisiti dagli inquirenti si era visto, nel gennaio 2023, raggiungere da un provvedimento cautelare limitativo. Così l'uomo ha spostato le sue attenzioni perverse verso l’ex compagna da cui si era separato da circa un anno dopo una lunga convivenza. Anche queste condotte persecutorie denunciate dell’ex compagna produssero un ulteriore provvedimento coercitivo consistente nel divieto di dimora dal comune di Prato notificatagli nel dicembre scorso.

La doppia misura non era stata sufficiente a frenare gli impulsi ed i movimenti dell'uomo che ieri si era recato sotto l’abitazione della madre, dove era stato bloccato dalla pattuglia che l'ha appunto arrestato. La sua presenza a Prato era stata anche oggetto di segnalazione per la violazione del Divieto di Dimora, attinente il procedimento di atti persecutori verso l’ex compagna, violazione che non consente l’esecuzione immediati provvedimenti precautelari in caso di flagranza da parte delle Forze di Polizia.

L’uomo era già stato arresto per la stessa motivazione nel Novembre 2023 da personale della Questura di Prato, circostanza che indica l’assenza di una volontà di ravvedimento, ed è attualmente custodito presso le camere di sicurezza dei Carabinieri in attesa della convalida per direttissima e di eventuali provvedimenti più afflittivi che le sue condotte potranno determinare.