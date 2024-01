Un albero per matricola: nascerà il Lecceto dell'Università di Siena

Prende avvio all’Università di Siena il progetto “Cresce con te: un albero per matricola”, iniziativa che prevede la piantumazione di un albero per ogni nuovo iscritto a partire dall’anno accademico in corso.

Il progetto è stato presentato quest’oggi alla stampa presso il palazzo del Rettorato. Il Rettore Roberto Di Pietra ha illustrato le fasi che permetteranno, tramite uno specifico accordo con la Provincia di Siena e al sostegno del Comune di Sovicille, di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e aumentare la quota territoriale di assorbimento dei medesimi gas, mediante la piantumazione che avverrà a cadenza annuale, di un numero di alberi pari al numero delle matricole iscritte ai corsi di studio. L’attività consentirà infatti di compensare, durante il ciclo di vita dell’albero, l’anidride carbonica (CO2) prodotta dall’Ateneo in un anno.

Gli alberi che l’Ateneo pianterà diventeranno un bosco, il “Lecceto di Unisi”: la piantumazione, che, per quest’anno, avverrà nell’area nel Comune di Sovicille, interesserà, man mano, tutta la Provincia di Siena, accompagnando il progredire negli studi dei nuovi iscritti.

Erano presenti all’incontro, oltre al Rettore Di Pietra, David Bussagli Presidente della Provincia di Siena, Giuseppe Gugliotti Sindaco del Comune di Sovicille e Simone Bastianoni, Delegato del Rettore alla Sostenibilità e Presidente dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena.

Il Rettore Di Pietra ha espresso soddisfazione per l’accordo con la Provincia di Siena e l’interesse del Comune di Sovicille: “L’Ateneo decide di investire sul futuro: gli alberi, così come i nuovi studenti, rappresentano il futuro del nostro ambiente e della nostra società. Ogni nuovo iscritto all'università è un patrimonio inestimabile per la crescita culturale, economica e sociale del nostro Paese, così come ogni nuovo albero è un patrimonio per il futuro dell'umanità. L'albero che pianteremo per ogni nuovo iscritto crescerà insieme alla formazione dello studente e continuerà a farlo nel tempo, come testimone del suo e del nostro investimento nel futuro. Grazie a questa intesa si compie il primo passo per la realizzazione del progetto annunciato nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico”.

Ha detto il Presidente della Provincia di Siena, David Bussagli: “Promuovere la collaborazione fra gli enti locali per definire modelli comportamentali ed azioni virtuose ai fini di uno sviluppo sostenibile del nostro territorio è tra gli obiettivi dell’alleanza territoriale Carbon Neutrality nata nel 2017 come evoluzione del progetto Siena Carbon Free e assicurare azioni di lungo periodo. Il tema della sostenibilità ambientale è iscritto nella nostra agenda con cui ci siamo posti l’obiettivo, tra gli altri, di valutare il bilancio delle emissioni dei gas climalteranti, ritenendolo un elemento strategico per la definizione delle nostre politiche di sviluppo, non solo ambientali. Ecco quindi che, nel quadro delle funzioni che le sono attribuite, la Provincia cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future e persegue il contenimento del consumo del suolo”.

"Siamo onorati di partecipare a questa iniziativa straordinaria dell’Università di Siena che unisce sostenibilità ambientale e formazione accademica – commenta il sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti - . Gli alberi che cresceranno nel 'Lecceto di Unisi' non solo contribuiranno alla riduzione dell'impronta carbonica, ma rappresenteranno anche un legame duraturo tra i giovani studenti e il nostro territorio. È un gesto simbolico ma potente che ci vede impegnati verso un futuro più verde e sostenibile. Piantare un albero per ogni matricola è un messaggio di speranza e di attenzione alle generazioni future, è un bell’esempio di come l'ecologia e l'istruzione possano camminare l’una al fianco dell’altra”.

“Compensare le emissioni di gas serra che non riusciamo ad evitare è un dovere sempre più stringente per territori, istituzioni e aziende. - Ha aggiunto il professor Simone Bastianoni, Delegato del Rettore alla Sostenibilità -. Con questa iniziativa vogliamo creare un modello di compensazioni sul nostro territorio, in modo da avere benefici locali sia per la qualità dell’aria che per il bilancio dei gas serra della provincia di Siena, nello spirito che anima l’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality”.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa