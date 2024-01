A Cascina arriva Pompieropoli

La Befana dei Vigili del Fuoco di Pisa è atterrata nei reparti di pediatria a Pontedera e a Pisa. Quest’anno la Befana dei Vigili del Fuoco, a causa dell’allerta meteo, non è scesa dalla Torre Civica di Cascina con grande dispiacere di tutti grandi e piccini. Pare che la vecchina si sia persa tra nuvole cariche di pioggia ed è atterrata a sorpresa nel reparto di pediatria dell’ospedale Lotti di Pontedera. Un evento speciale che si è svolto nel segno della solidarietà, con protagonisti i bambini degenti nel reparto. Grazie anche al vicesindaco di Cascina, Cristiano Masi, che impersonava un dottore spiritoso e dispettoso di nome Rufus, vi sono stati momenti giocosi e ricchi di emozioni: insieme a una “Befana” molto speciale che ha consegnato le calze ai piccoli pazienti, hanno donato loro anche un sorriso. La Befana era accompagnata dai Vigili del Fuoco e dal sindaco di Cascina Michelangelo Betti, che ha ringraziato tutto il personale medico del reparto pediatrico in segno di riconoscenza e apprezzamento per l’impegno profuso nella salvaguardia della salute dei più piccoli. Non contenta, con le calze e le scarpe rotte, si è poi diretta al pronto soccorso pediatrico dove ha strappato altri sorrisi ai bambini e alle bambine in attesa della visita. Rufus e la Befana dei Vigili del Fuoco sono poi stati protagonisti anche della tappa al reparto di pediatria di Pisa nella mattinata di lunedì. Anche qui, oltre alle calze, un momento di spensieratezza per i piccoli degenti e risate per le gag di questo ‘dottore’ spiritoso.

Le sorprese, però, non finiscono qui. L’amministrazione comunale, il comando dei Vigili del Fuoco di Pisa, l’Associazione Vigili del Fuoco e la Pro Loco di Cascina hanno deciso di mettere in piedi una manifestazione per sabato 13 gennaio, sempre in piazza dei Caduti per la Libertà. Le previsioni meteo sembrerebbero favorevoli per provare a fare di nuovo una festa dedicata ai bambini e alle famiglie. Per questo sarà organizzata “Pompieropoli” con i percorsi per i più piccoli incentrati sulla sicurezza. E alla casina in piazza i volontari della Pro Loco e dei pompieri distribuiranno le calze che la Befana ha lasciato per tutti loro. Le attrazioni non finiscono qui, perché accanto al percorso saranno parcheggiati in bella mostra tre mezzi dei Vigili del Fuoco, sui quali sarà possibile salire. Al Palazzo Pretorio sarà poi visitabile la mostra dell’Associazione Vigili del Fuoco, con attrezzi storici in esposizione e la proiezione del video “Cosa non fanno i Vigili del Fuoco”. Sul Corso Matteotti saranno poi presenti alcuni banchetti di dolciumi, mentre in piazza sarà allestito il gazebo del Team Deri Sla per proseguire la raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un mezzo attrezzato per il trasporto dei malati. Tutti in piazza, dunque, per fare festa insieme ai pompieri.

Fonte: Comune di Cascina