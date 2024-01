Abbandono rifiuti, attivate foto-trappole a Bibbona

A partire da oggi sono operative foto - trappole in aggiunta alle telecamere fisse, allo scopo di scongiurare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti che da mesi incombe in varie parti del territorio bibbonese. Il fenomeno si è purtroppo diffuso in maniera esponenziale dopo l’introduzione dei sistemi di raccolta porta a porta nei Comuni limitrofi e che ha quindi provocato una migrazione dei rifiuti soprattutto lungo le direttrici principali di viabilità.

"Quella a cui assistiamo è una situazione insostenibile - sottolinea il sindaco Massimo Fedeli -, non più tollerabile sia sotto l’aspetto del decoro urbano, sia sotto l’aspetto prettamente economico, in quanto il costo del servizio a carico degli utenti del Comune di Bibbona si aggrava vertiginosamente a causa delle costanti operazioni di pulitura di questi scempi. Come Amministrazione Comunale ribadiamo la linea della tolleranza zero verso queste deturpazioni. E’ inoltre allo studio con Rea - informa il primo cittadino - la realizzazione di isole ecologiche debitamente delimitate, con accesso a comando per i soli utenti, in sostituzione dei tradizionali cassonetti stradali. Le prime iniziative sono previste nell’abitato de La California e nel parcheggio retrostante il Comune, che sarà a breve oggetto di riqualificazione".

"C’è voluto del tempo - spiega l’assessore all’Ambiente Enzo Mulè - in parte a causa della sempre più stringente normativa sulla privacy ed in parte per le modifiche apportate allo specifico regolamento sulla gestione dei rifiuti in particolare per quanto attiene il rafforzamento sanzionatorio da applicare, ma finalmente siamo riusciti ad attivare questa serie di foto-trappole, grazie alla collaborazione di Rea. L’operatività finale in termini di sanzioni sarà a cura della Polizia Municipale. L’auspicio è che questi controlli serrati servano veramente da deterrente, anche perché l’abbandono incondizionato dei rifiuti nei pressi dei cassonetti contribuisce alla sempre più frequente presenza nelle zone urbane di ungulati e predatori che, attratti dalla possibilità di trovare facilmente cibo, si avvicinano a strade ed abitazioni con pericolo per la circolazione stradale e per le singole persone".

Con l’occasione si ricorda alla cittadinanza che per il servizio dei rifiuti ingombranti è attivo il numero verde di Rea 800517692 (anche via mail a numeroverde@reaspa.it). In ogni caso sia gli ingombranti che i Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) possono essere conferiti direttamente e gratuitamente presso il centro di Raccolta a Marina di Bibbona.