Abc, i risultati di U17 e U15

L’Under 17 Eccellenza espugna Lucca 57-87, l’Under 15 Eccellenza si arrende 68-63 sul campo dell’Olimpia Legnaia.

Under 17 Eccellenza

Dopo la falsa partenza casalinga, arriva la prima vittoria nella seconda fase per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che al Palatagliate trovano l’immediato riscatto ai danni del Basketball Club Lucca. Per i padroni di casa il passivo finale al quarantesimo è di 30 lunghezze (57-87), frutto di una seconda parte di gara a senso unico. Il primo quarto, infatti, scorre via in perfetto equilibrio, con il tabellone che al 10′ segna 20-21, preludio al primo mini allungo gialloblu nella seconda frazione che manda le squadre negli spogliatoi sul 41-49. Ma è al rientro dalla sosta che l’Abc prende definitivamente in mano la sfida alzando l’intensità difensiva. Spinti da Borghesi in attacco, i gialloblu scappano via toccando il 48-65 alla terza sirena e poi piazzando il break finale che vale la fuga nella quarta frazione.

Prossimo impegno domenica 21 gennaio alle 16 al PalaBetti contro Pistoia.

BASKETBALL CLUB LUCCA – ABC CASTELFIORENTINO 57-87

Tabellino: Ticciati 8, Baldi 2, Zecchi 14, Carzoli 5, Ciulli 4, Iacopini 6, Bufalini, Agbegninou 7, Leti 2, Vallerani 8, Filomeno 10, Borghesi 21. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 20-21, 21-28, 7-16, 9-22

Under 15 Eccellenza

Con gli infortuni di Matteini e Dimiccoli che pesano come macigni, i ragazzi di Alessandro Mostardi inciampano al rientro dalla sosta natalizia sul parquet dell’Olimpia Legnaia, dove i fiorentini portano a casa la sfida sul 68-63. Gara come da pronostico combattuta, con le squadre che viaggiano a braccetto nella prima frazione (22-21 al 10′), fino al primo tentativo di allungo castellano che scrive 33-38 a metà gara. Nella ripresa la sfida si mantiene in equilibrio, con i locali che restano in scia annullando il vantaggio gialloblu all’ultimo riposo (50-51), per poi mettere la testa avanti nella quarta frazione e scappare via nel rettilineo finale.

Prossimo impegno domenica 14 gennaio alle 11.30 al PalaBetti contro Grosseto per l’ultima giornata del girone di andata.

OLIMPIA LEGNAIA – ABC CASTELFIORENTINO 68-63

Tabellino: Matteuzzi 6, Matteini ne, Rosi 6, Pacini 6, Arnoldi ne, Pagliai 6, Fedeli 10, Simoncini ne, Costantini 5, Di Carlo ne, Poggesi 24. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 22-21, 11-17, 17-13, 18-12

Fonte: Abc - Ufficio stampa