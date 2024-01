Intossicati in 6 dal monossido di carbonio sprigionato da un braciere rimasto acceso in casa. Il fatto è accaduto all'una di notte di oggi in via della Compagnia a Chianni, nell'Alta Valdera. I vigili del fuoco di Pisa hanno salvato l'intera famiglia assieme all'aiuto dei sanitari inviati dal 118. I luoghi dell'abitazione sono stati poi messi in sicurezza successivamente.