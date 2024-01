Per lavori di ripristino della scarpata, a seguito di evento franoso, al km 61+700 della FiPiLi, in direzione Firenze nel ramo di Livorno, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito la chiusura della corsia di marcia dal km 61+850 al km 61+600 in direzione Firenze nel ramo di Livorno, dalle ore 15 del 10 alle ore 20 del 19 gennaio 2024. L'utenza veicolare viene spostata sulla corsia di sorpasso sempre in direzione Firenze.