Hockey in lutto: è scomparso Simone Pantani, ds a Follonica

All'età di 54 anni a causa di una malattia è scomparso Simone Pantani, l'hockey italiano è in lutto. È venuto a mancare nella mattinata di mercoledì 10 gennaio all'ospedale di Grosseto. Da tempo era direttore sportivo del Follonica Hockey.

"La malattia aveva pian piano debilitato il suo corpo, ma non il suo spirito, continuava, infatti, nonostante le difficoltà, a svolgere il ruolo di direttore sportivo del Follonica Hockey non rinunciando ad assistere sia alle partite e molto spesso anche agli allenamenti di quella squadra che lui ha contribuito a formare e di cui ne era parte integrante. Tutti i componenti della società del Follonica Hockey dal presidente ai consiglieri, dirigenti, allenatori, giocatori si stringono intorno alla famiglia nel dolore per la sua scomparsa" scrive il Follonica.