Melchionni, cascinese delfino di Vescovi esce dalla Lega

Orgoglio ferito? No, voglia di crescere.

Risponde così Mirco Melchionno, noto ex-commissario di Volterra e responsabile del programma formativo federale della stessa accademia dal 2019, a quanti gli chiedono spiegazioni sulla sua uscita dalla Lega. “Molti vanno via delusi, molti sbattendo la porta, molti frustrati per non aver raccolto quanto avrebbero voluto”, argomenta Melchionno, che continua: “io no, non è il mio modo di fare. Ho sempre fatto politica con il massimo dell’onestà intellettuale e dell’impegno, con dedizione totale. È così che sono cresciuto come uomo e come imprenditore ed è così che ho affrontato quella splendida esperienza che è stata l’Accademia Federale”.

Non punta il dito contro nessuno Melchionno nel lasciare il partito di Matteo Salvini: consapevole che le vendette trasversali o le ripicche personali non portano mai a nulla di buono, Mirco si rifà ai successi ottenuti per guardare con spirito costruttivo al futuro.

Nel 2016 è stato un uomo che ha contribuito al successo alle comunali di Cascina, nel 2019 viene nominato commissario a Volterra dove riesce a rimettere insieme un gruppo di cinquanta sostenitori ed 12 militanti partendo da zero in un territorio sempre ostile al cdx; nel 2020, è responsabile organizzativo di un ambizioso progetto su scala nazionale, l’Accademia Federale. “Con L’Accademia abbiamo vissuto due anni fantastici: abbiamo incontrato e formato migliaia di iscritti, lavorato con oltre 200 relatori, in praticamente tutte le regioni d’Italia. Un progetto bello e lungimirante nel panorama nazionale, ma che, ahimè, ha visto anch’esso un brusco e immotivato stop nel 2022”.

Non si sbilancia su impegni futuri l’ex commissario e uomo di fiducia dei vertici toscani del partito, mantenendo un atteggiamento propositivo come sempre: “fare politica è parte integrante della mia vita, mi sentirei senza uno scopo se non coltivassi una sana passione in questo senso. Certo, continuerò a farlo, e continuerò a farlo circondandomi di persone con le quali possa esserci un reciproco arricchimento, uno scambio, una condivisione di obbiettivi”

Fonte: Ufficio stampa