Mercato a Castelfranco, riassegnate licenze dei posti liberi

Il Comune di Castelfranco di Sotto, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, ha approvato un aggiornamento della pianificazione del regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

La proposta di Deliberazione è stato approvata in Consiglio Comunale in data 28 dicembre 2023.

Questo aggiornamento prevede principalmente una riorganizzazione degli spazi del mercato settimanale del lunedì e della Fiera di San Severo.

L'obiettivo delle modifiche apportate è avere una maggiore sicurezza nella gestione di tali eventi ed una miglioria in generale dell'assetto dell’allestimento dei banchi del mercato e della fiera.

Le modifiche apportate alla pianificazione comunale in essere sono state decise attraverso un percorso di confronto fatto dall'Ufficio SUAP del Comune, la Polizia Municipale, le associazioni di categoria e dei commercianti ambulanti, che hanno raggiunto un comune accordo ed una intesa sulle modalità di riorganizzazione e miglioramento di tali manifestazioni.

Per quanto riguarda il mercato settimanale, si procederà ad una piccola riduzione dei posteggi, un riposizionamento di altri ed infine saranno riassegnate le licenze decennali di alcuni posteggi liberi attraverso un apposito bando. In questo modo si punterà ad avere una maggiore stabilità degli spazi e, indirettamente, ad incentivare una maggiore qualità nell'offerta dei banchi stessi.

"Negli ultimi anni, anche a causa della pandemia, abbiamo registrato un calo degli esercenti che partecipano alla riassegnazione quotidiana dei posteggi vuoti. Attraverso una sistemazione dei banchi ed una riassegnazione delle concessioni libere, puntiamo quindi ad un mercato più pieno e completo – hanno spiegato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora allo Sviluppo Economico Ilaria Duranti -. Incentiviamo quindi la partecipazione di esercenti organizzati che garantiscono una continuità nella presenza. In questo modo si limita anche l'effetto squalificante di trovare spazi vuoti. Il riassetto permetterà anche di elevare il livello di sicurezza del mercato”.

Al mercato del lunedì erano stati riscontrati inoltre alcuni problemi di sicurezza e percorribilità con mezzi di emergenza e soccorso, specialmente lungo la parte dei banchi collocati tra Piazza XX Settembre e Via Dante Alighieri, dove anche a causa di subentri tra esercenti, variazioni ed accesso con nuove e più moderne strutture utilizzate per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, gli spazi di movimento tra i banchi e le abitazioni si sono progressivamente ridotti ed intasati nel corso degli anni. Anche per questo è stata riorganizzata la pianificazione dei posteggi, tenendo conto di mantenere spazi liberi al passaggio di eventuali mezzi di emergenza e soccorso.

Per quanto riguarda la Fiera annuale di San Severo, si è cercato di modificare la vigente pianificazione per evitare e/o limitare le assenze dei concessionari in alcuni posteggi messi a disposizione all’Amministrazione comunale, questo a causa della sfavorevole collocazione di intere file di banchi e di flussi commerciali mutati nel tempo. Saranno quindi revocate alcune concessioni, come previsto per legge, e eliminati alcuni posteggi fuori mercato non più attrattivi.

"Sia il mercato settimanale che la Fiera hanno quindi una nuova planimetria. Una sorta di mappa riorganizzata che punta ad un incontro più efficace di domanda e offerta nel commercio ambulante", concludono Toti e Duranti.

"Il percorso che abbiamo intrapreso con l'Amministrazione Comunale - riportano i due rappresentati di Anva Confesercenti Prov. di Pisa Claudio Del Sarto e Rodolfo Bernardini - è sicuramente positivo e voluto dalla maggior parte degli operatori ambulanti della zona. Ringraziamo Il sindaco Toti, l'assessore Duranti e il responsabile dell'ufficio Suap Alessandro Piazza per il lavoro svolto. Abbiamo sempre concertato ogni aspetto organizzativo nell'interesse generale degli operatori".

"Abbiamo lavorato alacremente fianco a fianco degli operatori ambulanti e in dialogo con l'Amministrazione Comunale di Castelfranco, per giungere ad un restyling del mercato e ad un più razionale assetto, così da consentire una migliore fruizione dello stesso da parte della clientela – ha aggiunto Alessio Giovarruscio, Responsabile Sindacale Confcommercio Pisa - . Oltre a condividere il merito delle decisioni, apprezziamo il metodo di concertazione intrapreso tra associazione e Comune".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa