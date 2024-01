Polemica sul raduno per la fondazione dei Fasci, il centrodestra a Prato contro l'iniziativa di Nigro

Anche il centrodestra non vuole autorizzare la manifestazione del candidato sindaco Giampiero Nigro della lista Flanella nera, imprenditore ex dirigente di Forza Nuova, programmata per il 23 marzo in ricorrenza della fondazione dei Fasci di combattimento. Già nel 2019 ci aveva provato e un mese fa Nigro era stato assolto dall'accusa di apologia del fascismo. Nel 2019 Nigro tentò di candidarsi ma la sua lista fu esclusa per vizi procedurali. Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega, con rispettivamente dichiarazioni di Francesco Cappelli, Claudio Belgiorno e Claudiu Stanasel, stigmatizzano questa posizione chiamandole "buffonate nostalgiche" "di un ristretto gruppo di nostalgici estremisti".