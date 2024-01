"Problema di sicurezza al porto": la protesta dei pescatori a Viareggio

“Tanti pescatori hanno partecipato oggi alla protesta del porto di Viareggio. Il problema deve essere risolto, con soluzioni concrete perché qui ci sono in ballo molti posti di lavoro, il futuro di molte famiglie. Chiediamo alla Regione di inserire la nostra categoria tra quelle che ricevono ristori per le calamità naturali”.

A dirlo è Alessandra Malfatti, presidente della Cittadella della Pesca e consigliera di Confcooperative Fedagripesca Toscana, dopo la protesta dei pescatori di stamani a Viareggio.

“Stamani abbiamo fatto vedere la situazione all'Autorità portuale, perché è giusto che tocchino con mano qual è il problema – ha aggiunto -. C'è un problema di sicurezza, in queste condizioni il porto è inagibile. Basta pensare che stamani è uscito un rimorchiatore ed è rimasto incagliato. Viareggio ha un porto importante, centrale per la Toscana”.



“Chiediamo aiuto e sostegno alla Regione confidando nell’abituale disponibilità al dialogo dell’amministrazione toscana – dice Andrea Bartoli, vicepresidente di Fedagripesca Toscana - per poter tornare a lavorare in sicurezza e tranquillità”.

Fonte: Ufficio Stampa