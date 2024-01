Sanità, Petrucci (Fdi): "Il taglio al personale non è la soluzione. Giani non è in grado di gestire il buco di bilancio"

“Se il buongiorno si vede dal mattino, le nostre aspettative sulla razionalizzazione della spesa sanitaria toscana da parte della Giunta Giani non possono che essere negative. Come si fa a ridurre il personale quando uno dei principali problemi della sanità è la mancanza di organico? I pronto soccorso si intasano e si formano le liste d’attesa proprio perché medici, infermieri ed oss non sono sufficienti. Ci rendiamo conto che mentre il Ministro Schillaci tenta di superare il tetto di spesa al personale sanitario, la Regione Toscana va nella direzione opposta e taglia 400 posti di lavoro? Siamo alla follia.

Per primi abbiamo chiesto di agire contro gli sprechi in modo da evitare il buco di bilancio e il conseguente aumento dell’Irpef con l’introduzione della Giani Tax. Non abbiamo mai proposto di tagliare il personale ma di fare un’attenta analisi dei costi andando a ridurre gli sprechi. Perché non sono partiti dal tagliare i primariati amministrativi? Questa è l’ennesima prova della totale incapacità di Giani e la sua Giunta di trovare soluzioni alla gestione del buco di bilancio. In tutta questa vicenda non sentiamo la voce di colui che dovrebbe essere un protagonista, e cioè l’assessore alla sanità Bezzini che non ha mai detto in che modo intende agire per colmare il buco.

A capo della sanità toscana serve un assessore che si comporti da protagonista e non da comparsa. Abbiamo un governatore eccessivamente multitasking: in pratica sta facendo anche l’assessore alla sanità, essendo già assessore al bilancio e avendo tenuto per sé le deleghe a sport e cultura, in tutto questo ha addirittura trovato il tempo di scrivere un nuovo libro sui Medici. È assolutamente necessario che il governatore nomini un assessore alla sanità davvero competente e capace di mettere in ordine l’organizzazione del SSR. Se Giani procederà con la nomina, faremo la nostra parte per elaborare una seria riforma sanitaria ed evitare che anche il prossimo anno i toscani siano costretti a pagare la Giani tax. Altrimenti andremo avanti per la nostra strada: abbiamo già incontrato i sindacati di medici ed infermieri e nelle prossime settimane incontreremo i direttori generali di Asl e Aou” lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Sanità Diego Petrucci.

Fonte: Ufficio Stampa