Servizio civile, 39 posti nei Pronto soccorso dell'Asl Centro. 8 posti a Empoli

- L’Azienda USL Toscana centro cerca 39 giovani da inserire nel progetto “L’accoglienza nel Pronto Soccorso: maneggiare con cura” promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile universale.

Il bando per la selezione è già disponibile sul sito https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/solidarieta-e-cooperazione/570-servizio-civile/34470-servizio-civile-universale-bandi-progetti-selezioni-e-graduatorie-2

e le domande devono essere presentate entro il prossimo 15 febbraio alle ore 14.

Gli aspiranti operatori volontari devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

I 39 Volontari (Vol.) del Servizio Civile (10 posti sono riservati ai Giovani con Minori Opportunità - GMO) saranno impiegati nei Pronto Soccorsi aziendali con la seguente distribuzione:

Zona fiorentina e Mugello: totale 12 vol di cui 4 GMO

Presidio Ospedaliero OSMA -Volontari (Vol.) 4 (di cui 1 GMO)

Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova -Vol. 2 (di cui 1 GMO)

Presidio Ospedaliero Nuovo San Giovanni di Dio - Vol. 4 (di cui 1 GMO)

Presidio Ospedaliero Borgo San Lorenzo -Vol. 2 (di cui 1 GMO)

Zona Pratese: totale 9 vol di cui 2 GMO

Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano - Vol. 9 (di cui 2 GMO)

Zona Empolese: totale 8 vol di cui 1 GMO

Ospedale San Giuseppe - Vol. 8 (di cui 1 GMO)

Zona Pistoiese e Valdinievole: totale 10 vol di cui 3 GMO

Ospedale San Jacopo di Pistoia -Vol. 8 (di cui 2 GMO)

Presidio Ospedale S.S. Cosma e Damiano - Vol. 2 (di cui 1 GMO)

Il progetto si propone di incidere per favorire il pieno recupero della centralità del paziente, affinché nel permanere in PS ci sia una presa in carico non solo degli aspetti fisici della malattia ma anche di quelli psicologici, relazionali e sociali che permettano di ridurre il tasso di abbandono da parte del pazienti del percorso prima della sua conclusione.

Un’innovazione che comporta l’esigenza di conciliare politiche di accoglienza, informazione e comfort con l’adozione di percorsi assistenziali il più possibile condivisi e partecipati con il cittadino .

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi: è svolto per 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 giorni a settimana.

L’assegno mensile pari a 507,30 euro suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I candidati, una volta superata l’apposita selezione ed avviati al servizio, dovranno obbligatoriamente partecipare alla formazione generale e alla formazione specifica prevista dal progetto.

A livello regionale il programma “Tutti pronti nei Pronto Soccorso della Toscana” comprende 4 progetti per un numero complessivo di 133 volontari.

Informazioni

I giovani candidati, per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori. Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda on-line con la piattaforma DOL.

Possono inoltre fare riferimento ai contatti di seguito riportati:

Ufficio Servizio Civile dell’Azienda Usl Toscana Centro:

055–6937740-7552

Dr.ssa Francesca Consigli

Coordinatore Responsabile Servizio civile Universale

e-mail: serviziocivile@uslcentro.toscana.it

per i territori di:

Firenze: Sig. ra Laura Borselli 055/6937740-7552

Empoli: Sig.ra Susanna Matteoli 0571/704245

Prato : Sig.ra Cinzia Papi 0574/807104

Pistoia/Valdinievole: Sig.ra Federica Carli 0572/463570