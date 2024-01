Aggressioni contro la madre e la sorella, arresto per maltrattamenti a Prato

Un giovane è stato arrestato a Prato per maltrattamenti alla madre e alla sorella. È successo nei giorni scorsi quando la polizia è intervenuta presso l'abitazione dove era avvenuta la lite. Secondo quanto emerso, in seguito ad una discussione tra fratello e sorella la madre, intervenuta per calmare il ragazzo, sarebbe stata aggredita. All'arrivo delle volanti della polizia il ragazzo, 24enne, si trovava chiuso in bagno. Le due donne avrebbero riferito che si trattava di una situazione che durava da più di un anno e che il giovane avrebbe avuto quotidianamente comportamenti aggressivi, spesso improvvisi e accompagnati in alcuni casi da violenze, mai denunciati per timore delle reazioni. Di fronte agli agenti inizialmente il 24enne era tornato alla calma, per poi ricominciare ad avere comportamenti violenti e minacciosi. È dunque scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia.