Colpito durante il taglio dell'albero, uomo perde la vita in Lunigiana

Tragico incidente questo pomeriggio in Lunigiana, nel comune di Aulla, dove un uomo di 68 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un albero che stava tagliando. È successo intorno alle 16 e sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con automedica e ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo quanto emerso l'uomo si trovava insieme ad un'altra persona quando è avvenuto l'incidente durante il taglio dell'albero, in località Piano della Quercia. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.