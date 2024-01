Colpo in gioielleria, professionisti del crimine irrompono a Fucecchio

Colpo nel weekend dell'Epifania alla gioielleria Sabatini di Fucecchio, all'interno del centro commerciale Unicoop di via Fucecchiello. Lo riporta la stampa locale. Pare che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio dei professionisti del crimine abbiano sfondato il muro di cemento per irrompere nella gioielleria e soprattutto nella cassaforte. Secondo quanto riportato dalla Nazione, avrebbero staccato la corrente elettrica nell'area e girato le telecamere di sorveglianza per agire indisturbati. Poi è stato naturale fare razzia di gioielli, oro e preziosi. Del colpo i gestori sono venuti a saperlo solo ore dopo il fatto. Ora sta ai carabinieri di Empoli effettuare gli accertamenti e le indagini. Il bottino sarebbe di decine di migliaia di euro, forse addirittura 100mila, considerando che i gioielli esposti erano proprio nella cassaforte.