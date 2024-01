Concerti speciali al Circolo Fotografico Fermoimmagine Montespertoli

In seguito a una proficua collaborazione con il Circolo Fotografico Fermoimmagine e il Teatro Popolare d'Arte, Momu Off ritorna. Con il patrocinio del Comune di Montespertoli, gli eventi si svolgeranno al Loft19, in via Sonnino 21, in una sala intima che crea un'atmosfera avvolgente per gli amanti della musica.



La serie comprende quattro concerti da gennaio a aprile. Il prossimo concerto si terrà sabato 13 gennaio alle 18.30 e vedrà l'esibizione dei Quiet Quartet. Originaria di Firenze, la band è celebre per il suo stile eclettico e innovativo, costituendo un'autentica boccata d'aria fresca nel panorama della musica cantautorale.



Quiet Quartet mescola con maestria musica e testi, offrendo un'esperienza unica attraverso un canto leggero e mai banale. La voce e le composizioni di Giulia Bartolini si fondono armoniosamente con il pianoforte di Alessio Falcone, il basso di Luca Giachi e la batteria di Simone Brilli, creando uno stile che si situa al confine tra jazz e progressive.



Il concerto segna anche la presentazione del loro primo album omonimo, un lavoro che promette di conquistare gli ascoltatori con la sua originalità e freschezza.



Momu Off invita tutti gli appassionati di musica a partecipare a questa serata e a godere dell'eccezionale talento di Quiet Quartet. Un'opportunità unica per immergersi in un'esperienza musicale che promette di essere indimenticabile.



Il calendario poi propone:



17 FEBBRAIO ORE 18:30

dÁSSOLO Canzoni, storie e utili consigli



Spettacolo musicale gestito completamente da solo.

Un cantastorie, una chitarra, qualche strumento musicale sparso sul palco..per uno show irriverente, sfrontato, dolce e romantico, volgare ed elegante; un mix micidiale di contrapposizioni e spunti di riflessione. dÁSSOLO vi farà riscoprire il gusto di ascoltare e di ridere al di là del "politically correct" senza sentirsi offesi, riscoprendo il piacere di vivere un brano come se fosse un cortometraggio a volte con un lieto fine.



Lorenzo Lucci, voce, chitarra e altri strumenti



9 MARZO ORE 18:30

ELECTRIC SOULS Nujazz



Band dall'incredibile sound presenta il suo ultimo lavoro Liquid Tension, album che si muove in maniera fluida tra una moltitudine di generi, andando a delineare un qualcosa di nuovo

nel panorama sonoro jazz italiano. A livello di concept, la band si è fortemente ispirata ad alcuni luoghi della periferia fiorentina, dove il disco è nato e che iconograficamente identificano il paesaggio underground ricercato dal trio a livello sonoro.



Dario Mangano, chitarra

Alberto Palloni, basso

Tiziano Pratesi, batteria



27 APRILE ORE 18:30

VISIONI trip hop



Oniriche suggestioni trip hop per arpa, flauto e violoncello. Con Visioni Irene Betti è al suo secondo album. Con questo nuovo lavoro ci conduce in un mix tra paesaggi sognante e mondo reale pizzicati sulle corde dell' arpa. Una promessa che sarà anche la promessa di quello che sarà un' esperienza di ascolto preziosa, avvolgente.

Il concerto sarà arricchito da proiezioni video.



Irene Betti, arpa

Virginia Belvedere, flauto, basso elettrico

Novella Curvietto, violoncello

Fonte: Ufficio Stampa