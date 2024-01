Investita mentre attraversa la strada, Pegaso per un'80enne a Santa Croce

Una donna di circa ottanta anni è stata investita mentre stava attraversando la strada a Santa Croce sull'Arno. È in gravi condizioni, è stata portata a Cisanello in codice rosso con l'elisoccorso.

La donna era in piazza Matteotti verso le 9 di oggi, giovedì 11 gennaio. Stava attraversando la strada e, secondo una prima ricostruzione, lo stava facendo sulle strisce pedonali. Un'auto guidata da una persona residente in zona - che poi si è fermata a dare una mano - l'avrebbe colpita in modo da farla cadere a terra. Sembra che andasse a velocità moderata, non sono chiare le cause del sinistro.

L'ottantenne ha sbattuto la testa e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto la municipale e la Pubblica Assistenza santacrocese, ma è stato necessario Pegaso per portare la donna a Cisanello.