Soccorse un capriolo e venne investito da bus: condannato in appello l'autista

Ribaltato in Appello il processo che ha visto imputato l’autista del bus di Tiemme che ha travolto un uomo che si era fermato sul ciglio di una strada per soccorrere un capriolo ferito. In primo grado l’autista era stato assolto ma il Tribunale di Firenze lo ha questa volta condannato a otto mesi, con relativa sospensione della licenza di guida.

Un vero e proprio colpo di scena nel processo: Argante Sinatti, ex elettricista Enel in pensione, venne investito lungo la regionale 69 colpito da un autobus dopo che, sceso dalla sua auto, stava cercando di spostare per soccorrerlo un capriolo ferito.