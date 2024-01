Sosta vietata blocca i bus a Cascina, soppresse 14 corse

Autolinee Toscane informa che stamattina a Cascina un'auto in sosta vietata ha bloccato il traffico e impedito a molti mezzi del Trasporto Pubblico Locale di transitare così da poter svolgere il proprio servizio per studenti e altri utenti. Autolinee Toscane ha già provveduto a inviare alle forze dell’ordine intervenute sul posto tutta la documentazione richiesta sui disservizi e disagi procurati dall’auto in sosta vietata. Sono state soppresse 14 corse e altre 11 hanno avuto ritardi fino a 40 minuti.

Fonte: Autolinee Toscane