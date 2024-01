Alluvione, a Vicchio raccolti quasi 14mila euro per le zone colpite

Grande è stata la generosità dimostrata dai vicchiesi nella partecipazione al programma solidale in favore delle popolazioni alluvionate.

La Comunità di Vicchio, con un ampio coinvolgimento di associazioni e soggetti locali - oltre 40 -, si è mobilitata con numerose iniziative per contribuire alla raccolta fondi in favore delle zone colpite. Complessivamente, si è raggiunta la cifra di circa 14.000 euro. Sono state individuate quattro realtà vicine a cui devolvere il ricavato: Comune di Campi Bisenzio, 30%; Comune di Vaiano, 30%; Merida - società cooperativa sociale di Seano (Comune di Carmignano),30%; Arci Barberino Mugello 10%.

"La risposta della comunità vicchiese è stata straordinaria e dimostra il tessuto sociale forte e solidale che tutti insieme abbiamo costruito - sottolinea l’assessore Rebecca Bonanni a nome dell’Amministrazione comunale -. Vicchio è una comunità pronta a mettersi a disposizione di chi ha bisogno e ne ha dato dimostrazione anche in questa occasione. Una partecipazione enorme, una mobilitazione generale culminata nella grande cena dello scorso 5 gennaio, che ha consentito di raggiungere un risultato che ha superato ogni aspettativa. È un sincero e sentito ringraziamento quello che esprimiamo a tutti gli organizzatori, a tutti coloro che hanno partecipato, che hanno contribuito".

Fonte: Comune di Vicchio