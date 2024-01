I vigili del fuoco del comando di Siena, stanno intervenendo dalle ore 18.05 circa a Piancastagnaio, in via della Carrozzola, per un'esplosione avvenuta all'interno di una palazzina presumibilmente causata da una fuga di gas GPL.

Nell'esplosione è rimasta coinvolta una donna, che è stata presa in carico dai sanitari del 118 e poi trasportata con l'elicottero all'ospedale di Siena con Pegaso.