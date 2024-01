Incendio in un appartamento a Montalcino, tre intossicati

I vigili del fuoco di Siena e Montalcino sono intervenuti intorno alle ore 23.45 di giovedì 11 gennaio per un incendio in un appartamento a Podere Fonterenza, vicino Montalcino. L'incendio, propagatosi nel vano di ingresso dell'abitazione, ha convolto l'intero vano ed in maniera parziale le stanze limitrofe. A seguito dell'incendio è rimasta danneggiata parte della struttura portante della copertura del fabbricato. Le tre persone presenti all'interno dell'appartamento (madre e due figlie) sono state portate in via precauzionale all'ospedale di Grosseto, dal quale sono state dimesse poco dopo la visita dei sanitari.