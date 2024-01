La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni lancia il canale WhatsApp

Una corretta informazione dei cittadini è fondamentale ai fini di ridurre una delle principali vulnerabilità che condizionano l'efficacia degli interventi di protezione civile nella gestione delle emergenze: la variabile connessa con il comportamento errato che può assumere una popolazione o parte della stessa se poco informata o del tutto disinformata.

Per questa ragione la Protezione Civile dell’Unione ha messo in atto un sistema che grazie a una comunicazione multicanale riesca a raggiungere il maggior numero di cittadini possibile, in modo rapido, chiaro ed efficace.

Ed è così che è stato deciso di attivare anche un canale Whatsapp dedicato alla protezione civile che pubblicherà le allerta meteo, le informazioni durante le emergenze e le notizie riguardo alle attività di prevenzione e previsione di PC riguardo al territorio degli undici comuni: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci.

Per rimanere costantemente informati è sufficiente seguire questo link: https://whatsapp.com/channel/0029VaFTwdJ3wtbE2Tbf5s1h