Sei appuntamenti per scoprire la Sinagoga e il Museo Ebraico di Firenze. Dal 14 gennaio al 25 febbraio per sei domeniche sarà possibile immergersi nella cultura ebraica e scoprire luoghi e tradizioni poco conosciuti.

QUAL È LA BIBBIA DEGLI EBREI? IL SEFER TORAH TRA SCRITTURA E TRADIZIONE

Come è fatto un rotolo della Torah? Come viene scritto? Chi lo scrive? Come e quando si legge? A queste e ad altre domande sarà possibile trovare risposta domenica 14 gennaio alle ore 11 con una visita speciale alla Sinagoga di Firenze. Grazie alla quale sarà possibile scoprire come è fatto un rotolo della Torah, come viene scritto, chi lo scrive, come e quando si legge.

TU BISHVAT, IL CAPODANNO DEGLI ALBERI

Domenica 28 gennaio alle ore 11 è prevista una visita speciale sulla festività di Tu Bishvat, il Capodanno degli Alberi. Una festività che sa di ecologia, di amore per la terra di Israele e per la natura. Durante la visita la guida illustrerà lo speciale seder e i cibi simbolici che vengono consumati in questa occasione.

VISITA INTRODUTTIVA ALLA CULTURA EBRAICA

Due speciali visite guidate alla Sinagoga e al Museo Ebraico di Firenze saranno organizzate, invece, domenica 4 e domenica 18 febbraio sempre alle ore 11 per conoscere la storia della costruzione della Sinagoga fino ai giorni d'oggi, e per focalizzarsi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo fino al Secondo Dopoguerra. Saranno raccontate le feste ebraiche, il ciclo della vita e le tappe fondamentali dell'ebraismo esemplificati dagli oggetti presenti al museo.

LA FIGURA E IL RUOLO DELLA DONNA NELLA RELIGIONE EBRAICA

Domenica 11 febbraio alle ore 11, l’appuntamento è dedicato al fondamentale ruolo della donna nella famiglia ebraica. Le guide affronteranno la questione della separazione tra uomini e donne durante la funzione religiosa e al museo, intorno alla tavola di Shabbat, illustreremo i precetti ebraici tipicamente femminili e accenneremo anche alla cucina ebraica e alle sue regole. Al secondo piano del museo sarà possibile conoscere meglio tutto ciò che ruota attorno al matrimonio e alla maternità e nella Stanza della Memoria leggere alcuni passi di Primo Levi tratti dal libro “Se questo è un uomo” dedicati alla donna durante la Shoah. La visita si concluderà al piano terra con un piccolo assaggio dello humor ebraico con la figura della yiddishmame.

LO STILE MORESCO DELLA SINAGOGA DI FIRENZE

La Sinagoga di Firenze è uno degli esempi principali in Italia dello stile moresco. Domenica 25 febbraio alle ore 11 sarà possibile ripercorrere le tappe fondamentali che hanno portato alla diffusione dell’amore per l’esotismo nell’arte e nelle architetture. Confrontando il Tempio maggiore di Firenze con altre sinagoghe, come per esempio quella di Vercelli e quella di Torino.

Il costo delle visite guidate sarà di 10 euro a persona, per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055 2989879 (attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18).

