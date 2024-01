Muore Silvano Leoni, colonna della sagra a Castelfranco

Castelfranco di Sotto piange Silvano Leoni, morto a 93 anni. Era uno dei volontari storici della Sagra della Chianina e del Porcino. I funerali saranno venerdì 12 gennaio alle 14.30, nella Chiesa Collegiata a Castelfranco di Sotto. Su Facebook si moltiplicano ora dopo ora i messaggi di cordoglio e affetto.

“Quando qualcuno gli chiedeva ‘Silvano, come stai?’ lui, alla veneranda età di 93 anni, ti rispondeva sempre con un sorriso ‘Bene!’ Alla Sagra lo vedevi, ad ogni turno, col suo carrellino su e giù per il tendone a pulire i tavoli e a spazzare a terra. Per ore, sempre in piedi insieme ad altri volontari. Con una battuta ed un sorriso per tutti. Una forza incredibile. Silvano lo trovavi ogni giorno a giro per Castelfranco con la sua bicicletta, d’estate e d’inverno. Se c’era da dare una mano, Silvano c’era sempre. Silvano da poche ore ci ha lasciati. In silenzio, senza disturbare nessuno. Come ha sempre fatto. La nostra Sagra e tutta Castelfranco saranno umanamente più poveri senza di lui. Caro Silvano, ci mancherai“ scrivono pagina Facebook della Sagra del Porcino e della Chianina di Castelfranco di Sotto –

Così il sindaco Gabriele Toti: "A nome mio e del Comune di Castelfranco di Sotto che rappresento come Sindaco esprimo la mia vicinanza alla famiglia e agli amici. Silvano era un uomo disponibile e sempre gioviale. Era facile trovarlo in giro per il paese, spesso in bicicletta, indaffarato nell'aiutare le associazioni locali. Non si tirava mai indietro se c'era da fare qualcosa per Castelfranco. Mi scorrono davanti le immagini di lui alla sagra della Chianina oppure a sfilare durante il Palio nella sfilata storica. È stato un esempio di impegno civile disinteressato, una bella figura che rimarrà nella memoria di Castelfranco in maniera indissolubile".