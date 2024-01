Fiorentina a Empoli, un anno dopo: sì o no? Dite la vostra nel sondaggio di gonews.it

Sono mesi di grandi dubbi per quanto riguarda lo stadio della Fiorentina. L'altra sera in Coppa Italia la dirigenza viola ha esposto uno striscione polemico, "Dove giocherà la Fiorentina?". Si parla tanto dei lavori al Franchi e del trasloco dei viola, con Empoli indiziata principale. Brenda Barnini, sindaca empolese, così come la giunta della sua città hanno detto di no ancora una volta, per motivi di ordine pubblico.

Dopo l'ennesimo no empolese, è giunto il momento di far tornare la questione anche al centro del sondaggio di gonews.it. A un anno circa dall'ultima volta in cui vi avevamo posto la domanda, eccoci di nuovo con un sondaggio sul tema. Fiorentina a Empoli: sì o no? Potete dire la vostra.

Due le opzioni: la prima è 'No ai viola a Empoli, troppi problemi per la città' e la seconda è 'Trovare accordo e portare Fiorentina al Castellani'. Potete votare fino a giovedì 18 gennaio. Il sondaggio è nella colonna di destra in homepage.