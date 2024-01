Apre a Seravezza la segreteria studenti dell’Università di Pisa

Prenderà il via lunedì lo sportello di Segreteria Studenti dell’Università di Pisa, presso l’Informagiovani (via Fratelli Rosselli 70, a Querceta, nella sede distaccata del municipio).

Un servizio che viene attivato sulla base di una convenzione stipulata tra l’amministrazione comunale e l’Università di Pisa, con l’obiettivo di agevolare gli studenti universitari del comune e dei territori limitrofi che avranno così l’opportunità di espletare diverse pratiche senza recarsi a Pisa.

La sede decentrata della Segreteria universitaria sarà gestita dalla Cooperativa Cassiopea e fornirà informazioni generali sui servizi amministrativi e didattici dell’Università, informazioni personalizzate con modifica dei dati anagrafici, modalità di rimborso, situazione di carriera direttamente verificabili, consulenza sul pagamento delle tasse universitarie, rilascio di modulistica, certificati, titoli di studio e documentazione originale depositata o relative copie.

Per tutti i procedimenti dello sportello, senza alcun onere a carico degli studenti, gli addetti forniranno le informazioni per la compilazione della relativa modulistica e verificheranno che le istanze e la documentazione presentate, anche on line, siano conformi alle disposizioni previste dall’Università. Una volta acquisite le istanze la segreteria decentrata procederà alle relative operazioni amministrative e, in caso di urgenza, farà inoltro all’ufficio studenti dell’Università.

Il nuovo sportello sarà aperto i lunedì dalle ore 15 alle 19 e si potranno anche ricevere informazioni telefoniche chiamando il numero 0584 757730.

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio Stampa